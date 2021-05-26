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محافظ الجيزة يتابع أعمال إصلاح وترميم هبوط أرضي بشارع فيصل

11:31 م الأربعاء 26 مايو 2021
محافظ الجيزة يتابع أعمال إصلاح وترميم هبوط أرضي بشارع فيصل

محافظ الجيزة يتابع أعمال إصلاح وترميم هبوط أرضي بش

مصراوي

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مساء اليوم، أعمال إصلاح وترميم هبوط أرضي بشارع الملك فيصل بمنطقة المريوطية بالمحافظة.

ووجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة الشيء لأصله وتوفير الخدمات المرورية اللازمة لتسهيل حركة المارة والمركبات بمحيط الأعمال.

وكان شارع فيصل الرئيسي وبالتحديد في منطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، شهد هبوط أرضي دون وجود أي إصابات.

ووضعت الأجهزة التنفيذية بالحي، الحواجز حوله منعا لحدوث أي مخاطر أو وقوع أحد في تلك البقعة، لحين وصول المعدات اللازمة للإصلاح.

محافظ الجيزة أحمد راشد هبوط أرضي شارع الملك فيصل

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