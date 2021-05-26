"لا ترحم ولا تترك رحمة ربنا تنزل".. طلب إحاطة لوزارة الصحة بشأن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب فريدي البياضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة الصحة والسكان، بشأن الكتاب الصادر من مساعد الوزير للطب العلاجي والموجه إلى جميع المستشفيات التابعة للوزارة يطلب منهم الإبلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تقصير في إجراءات العلاج أو عدم تنفيذ بروتوكولات العلاج من قِبل مقدمي الخدمة الطبية في القطاع الخاص!

وقال النائب فريدي البياضي، في طلب الإحاطة الذي تقدم به اليوم الأربعاء، إنه "من المعلوم أن أي طبيب قصَّر في عمله، وأهمل في علاج مريض يقع تحت طائلة القانون، ويخضع للمساءلة من النقابة وقد يصل الجزاء إلى إلغاء ترخيص مزاولة المهنة، إلا أن كتاب الوزارة المرفق والعبارات التي وردت به، بدت وكأن وزارة الصحة تتربص بالفريق الطبي في القطاع الخاص".

وأضاف النائب: "العبارات غير المنضبطة الواردة في الكتاب المشار إليه يمكن استخدامها وتأويلها لإلصاق تهمة التقصير بأي فرد من الأطقم الطبية قدم خدمة طبية لمريض في منزله أو في عيادة الطبيب".

وتابع البياضي: "ليس خفيًّا على ذي بصر وبصيرة أن مقدمي الخدمة الطبية في القطاع الخاص والقطاع غير الهادف للربح وقفوا كتفًا بكتف مع زملائهم في القطاع الحكومي يصدون خطر الجائحة، وقدموا المئات من الشهداء الذين بذلوا حياتهم لإنقاذ أرواح المرضى، ولولاهم لانهارت المنظومة الصحية في مصر. وكنا ننتظر من وزارة الصحة أن تقدم أي نوع من الدعم للقطاع الطبي الخاص ليساعدهم على تقديم الخدمة بصورة أفضل بدلاً من أن تُسلط سيفاً على رقابهم! لكن يبدو أن الوزارة تعمل بالمثل الشعبي (لا ترحم ولا تترك رحمة ربنا تنزل)!".