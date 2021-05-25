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رئيس جامعة الأزهر يطالب أئمة الأوقاف بالتصدي للشائعات

06:40 م الثلاثاء 25 مايو 2021
رئيس جامعة الأزهر يطالب أئمة الأوقاف بالتصدي للشائعات

الدكتور محمد المحرصاوي

القاهرة - أ ش أ:

طالب رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي، الأئمة المشاركين في الدورة التدريبية الأولى (فنون الخطابة والإلقاء) بالتصدي للشائعات الهدامة التي تسعى للنيل من استقرار الوطن.

وقال المحرصاوي – وفق بيان صادر عن الجامعة اليوم الثلاثاء - إن المؤسسات التي تتقوقع على نفسها ولا تسعى للتعاون مع غيرها لا يكتب لها البقاء وسرعان ما تنتهي، منوها بحرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على الانفتاح والتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية.

كما طالب الأئمة بأن يدعوا الناس إلى التسامح من خلال ما تعلموه من وسطية واعتدال في مناهج الأزهر، وأن يتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم؛ مصداقًا لقول النبي -صلى الله عليه وسلم: (تركت فيكم ما أن تمسكتم بهما لن تضلو بعدي أبدًا كتاب الله وسنتي)، قائلًا" إن الأمل معقود عليكم أئمة الأوقاف؛ فأنتم من تقفون على منبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والناس تسمع لكم وتتأثر بكم، فأنتم أصحاب رسالة".

يشار إلى الندوة عقدت بكلية الدعوة الإسلامية على مدار 3 أيام بهدف رفع كفاءة الأئمة والدعاة وتفعيلًا لبروتوكول التعاون بين الجامعة ووزارة الأوقاف.

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محمد المحرصاوي جامعة الأزهر أئمة الأوقاف الشائعات

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