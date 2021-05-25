مصدر بـ"القابضة للكهرباء": تغذية ٩٧ قرية سياحية بنطاق "الإسكندرية"

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تقوم بتغذية التيار الكهربائي لعدد ٩٧ قرية سياحية بنطاق المناطق التابعة لها؛ حيث تبلغ استهلاكات هذه القرى في فصل الصيف بوجه خاص مليونًا و25 ألفًا و849 كيلووات/ساعة.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أن هناك ١٠ قرى سياحية تعتبر الأعلى استهلاكًا للتيار الكهربائي؛ وهي قرية "6 أكتوبر" 2 مليون و382 ألف و240 كيلووات/ساعة، و"مراقيا الشمالية" 348 ألفًا و303 كيلووات/ساعة، وقرية "كرير العسكرية" 324 ألفًا و255 كيلووات/ساعة، وقرية "زمردة" 96 ألفًا و306 كيلووات/ساعة، قرية "دعاء السماء" 93 ألفًا و657 كيلووات/ساعة، وقرية "سيدرا" 80 ألفًا و856 كيلووات/ساعة، وقرية "نيس 1" 75 ألفًا و899 كيلووات/ساعة، وقرية "المروة" 74 ألفًا و572 كيلووات/ ساعة، وقرية "روزانا" 71 ألفًا و766 كيلوات/ساعة، قرية "الريفيرا" 54 ألفًا و457 كيلووات/ساعة.