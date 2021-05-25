بـ4.5 مليار جنيه تمويلًا.. وزير الزراعة: 27854 مستفيدًا من المشروع القومي للبتلو

كتب- محمد سامي:

قال السيد القصر، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مستعرضًا استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية 2020/2021، إن تنفيذ المشروع القومي للبتلو بدأ منذ عام 2017 بمبلغ 100 مليون جنيه من خلال وزارة المالية، ونظراً للنتائج الإيجابية التي حققها المشروع، فقد وصل إجمالي المبلغ المخصص للمشروع 5,1 مليار جنيه، وبلغ عدد المستفيدين من المشروع 27854 مستفيدًا، وعدد الرؤوس الممولة 304117 رأسًا، بإجمالي تمويل نحو 4.5 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مع السيد القصر، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة؛ لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التي تعمل عليها الوزارة في مجال الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وتابع الوزير بأن مشروع البتلو أسهم في توفير لحوم حمراء بلدية بإجمالي أكثر من 50 ألف طن، وتوفير فرص عمل لأبناء صغار المزارعين والمرأة في الريف، وتوفير فرص عمل للشباب من خلال جمعية مصر الخير للاستفادة من هذا المشروع.

وتناول وزير الزراعة، خلال الاجتماع، آخر المستجدات الخاصة بمجال التحسين الوراثي وتمصير السلالات المستوردة، وفي هذا الصدد تم العمل على التحسين الوراثي من خلال توفير عجلات عشار وتحت عشار مستوردة ذات صفات وراثية عالية، وإجراء تحسين وراثي للسلالات المحلية باستخدام التلقيح الاصطناعي من طلائق ذات صفات وراثية عالية.

وأشار القصير إلى جهود توفير الرعاية البيطرية اللازمة للحفاظ على الصحة الحيوانية من خلال توفير اللقاحات المطلوبة لتحسين رؤوس الثروة الحيوانية بالمحافظات حسب كثافة توزيعها، وإجراء التحصينات ضد الأمراض الوبائية في مواعيدها، حيث بلغ إجمالي ما تم تحصينه من المواشي ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال العام الماضي، 5.5 مليون رأس ماشية، و3,1 مليون رأس ماشية، خلال العام الجاري، بينما بلغ إجمالي ما تم تحصينه من الأبقار والأغنام ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام خلال العام الماضي 3.5 مليون رأس ماشية، و 3.6 مليون رأس ماشية العام الجاري.