الرطوبة وصلت 70%.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء 26 مايو

كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضاف الخبراء وفقا للموقع الرسمي للهيئة، أن الطقس ليلا لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشار خبراء الطقس، إلى ظهور شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية ومدن القناة.

وأوضح الخبراء، أن هناك نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، على أن تبلغ نسبة الرطوبة العظمى على القاهرة الكبرى 70%، فيما تبلغ على السواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 90%.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 21 ـ 35 درجة، والسواحل الشمالية الغربية بين 19 ـ 29، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 19 ـ 30 درجة، وجنوب سيناء بين وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 26 ـ 36، وشمال الصعيد بين 22 ـ 37، وجنوب الصعيد بين 25 ـ 41 درجة مئوية.