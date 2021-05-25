Masrawy logo white

الرطوبة وصلت 70%.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء 26 مايو

11:03 ص الثلاثاء 25 مايو 2021
الرطوبة وصلت 70%.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء 26 مايو

الطقس

كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضاف الخبراء وفقا للموقع الرسمي للهيئة، أن الطقس ليلا لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشار خبراء الطقس، إلى ظهور شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية ومدن القناة.

وأوضح الخبراء، أن هناك نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، على أن تبلغ نسبة الرطوبة العظمى على القاهرة الكبرى 70%، فيما تبلغ على السواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 90%.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 21 ـ 35 درجة، والسواحل الشمالية الغربية بين 19 ـ 29، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 19 ـ 30 درجة، وجنوب سيناء بين وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 26 ـ 36، وشمال الصعيد بين 22 ـ 37، وجنوب الصعيد بين 25 ـ 41 درجة مئوية.

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة الارصاد الجوية

الخبر التالى:

رئيس الوزراء ووزيرة الصناعة ومحافظ القليوبية يفتتحون المجمع الصناعي الجديد لمجموعة العربي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1145

إصابات اليوم

51

وفيات اليوم

455

متعافون اليوم

253835

إجمالي الإصابات

14721

إجمالي الوفيات

186678

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:​ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال الـ6 أيام المقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا