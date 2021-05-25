Masrawy logo white

الهند تُسجل 196 ألفا و427 إصابة جديدة..و 3511 وفاة في 24 ساعة

09:14 ص الثلاثاء 25 مايو 2021
الهند تُسجل 196 ألفا و427 إصابة جديدة..و 3511 وفاة في 24 ساعة

فيروس كورونا في الهند

نيودلهي-(أ ش أ):

سجلت وزارة الصحة الهندية 196 ألفا و427 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد خلال الساعات الـ24 الماضية في أقل حصيلة إصابات يومية منذ 41 يوما، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين منذ بدء تفشي الوباء إلى 26 مليونا و948 ألفا و874 شخصا.

وذكرت الوزارة - وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية اليوم الثلاثاء - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 3511 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 307 آلاف و231 شخصا.

وأفادت بأن 326 ألفا و850 شخصا تماثلوا للشفاء، ليبلغ إجمالي المتعافين 24 مليونا و54 ألفا و861 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند مليونين و586 ألفا و782 شخصا.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا في الهند الهند فيروس كورونا كوفيد19

الخبر التالى:

الري: رفع الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ لمتابعة الموقف المائي والاجراءات المتبعة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1145

إصابات اليوم

51

وفيات اليوم

455

متعافون اليوم

253835

إجمالي الإصابات

14721

إجمالي الوفيات

186678

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:​ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال الـ6 أيام المقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا