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الرئيس السيسي يستقبل تركي آل الشيخ مستشار الديوان الملكي السعودي

04:06 م الإثنين 24 مايو 2021
الرئيس السيسي يستقبل تركي آل الشيخ مستشار الديوان الملكي السعودي

الرئيس عبد الفتاح السيسى

كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الوزير تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بحسب بيان، أن المستشار تركي آل الشيخ نقل للرئيس تحيات وتقدير الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.​

الرئيس عبد الفتاح السيسي تركي آل الشيخ السيسي المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للترفيه الملك سلمان بن عبد العزيز محمد بن سلمان

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