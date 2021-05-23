رئيس "النواب": العلاوة الدورية ينتظرها ملايين الموظفين

كتب- نشأت علي:

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس ممجلس النواب، إن قانون العلاوة الدورية للموظفين من القوانين المهمة التي ينتظرها الملايين .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مستهل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة".

واستعرضت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأن مشروع القانون.

وأكد التقرير أن مشروع القانون يضمن التزام الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفَي العملية الإنتاجية كحق لكل عامل وفقًا لما ورد في نص المادة رقم (13) من الدستور.

ويستهدف مشروع القانون، وفقًا للتقرير، بدايةً وضع حد أدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة رقم (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والتي تنص على أنه: "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة".