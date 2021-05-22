"التضامن" تطلق جائزة التنوير والوعي لأفضل 3 مسلسلات في رمضان



وجهّت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بإطلاق مسابقة "جائزة التنوير والوعي" لاختيار أفضل 3 أعمال درامية في رمضان 2021 تناولت قضايا الأسرة والمجتمع، وقضايا الأشخاص ذوى الاعاقة ودمجهم في المجتمع، وتعزيز قيم المواطنة واحترام التنوع الحضاري المصري، إيمانًا من وزارة التضامن الاجتماعي بأهمية تأثير القوى الناعمة في توعية المجتمع بمختلف شرائحه المجتمعية.

وشكّل برنامج "وعي" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي لجنة فنية من المتخصصين والنقاد وخبراء منظمة الأمم المتحدة للأطفال "يونيسيف" في مجال الدراما لاختيار أسماء المسلسلات كمرحلة أولى.

ضمت اللجنة السينارست الكبير عاطف بشاي، والمخرج المخضرم محمد فاضل، والدكتورة سناء هاشم أستاذ السيناريو بمعهد السينما، والنقاد الكبار الأستاذة ماجدة موريس ومجدي الطيب والكاتبة الصحفية فاطمة شعراوي، كما ضمت اللجنة أعضاء من منظمة يونيسيف صلاح حنفي وألفة طنطاوي.

وقالت منسقة اللجنة الدكتورة فيفيان فؤاد، مستشار برنامج وعي للتنمية المجتمعية بالوزارة، إن اللجنة تشترط في الأعمال الدرامية أن تكون قد تناولت القضايا المجتمعية في إطار درامي وفني متميز كالمشكلات الزوجية وتأثيرها السلبي على الأطفال وتقديم شخصيات لآباء وأمهات لديهم دور إيجابي في حماية أطفالهم، وأيضًا التحديات التي يواجهها الأطفال ذوي الإعاقة مع تقديم معالجة لدمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى تقديم نماذج الفكر والسلوك الاجتماعي المتعصب ومدى تأثيره على المجتمع وسبل معالجته فى إطار درامى يعزز من قيم المواطنة واحترام التنوع، كما يجب أن يتم تطوير العمل في نسيج درامى بعيد عن الشكل التلقينى او الدعائي.

والجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تتبنى قضايا الوعي المجتمعي من خلال برنامج "وعى" للتنمية المجتمعية، الذى يركز على 12 قضية تهم المجتمع منها التربية الأسرية الإيجابية، المواطنة، دمج ذوي الإعاقة، النظافة الشخصية، التغذية السليمة، الوقاية من المخدرات، مناهضة ختان الإناث، وزواج الأطفال وغيرها، حيث يعمل البرنامج على توعية الأسر من خلال عدة استراتيجيات كالاتصال الجماهيري المباشر وخدمات الحماية الاجتماعية والتواصل الاجتماعي.