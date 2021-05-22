وزير الزراعة يبحث مع محافظ بورسعيد مشروعات التعاون المشترك

كتب- أحمد مسعد:

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عددا من مشروعات التعاون المشترك، وسبل دعم المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية في المحافظة.

جاء ذلك في مستهل الزيارة التي يقوم بها وزير الزراعة لمحافظة بورسعيد اليوم السبت، لتفقد عدد من المشروعات الإنتاجية الزراعية التنموية بالمحافظة، منها: محطة لتسمين الماشية، ومجزر آلي، وإحدى مزارع إنتاج الألبان، ومصنع أعلاف بالمنطقة الصناعية، ومزرعة سمكية للتربية المكثفة متعددة التغذية، والمعمل المركزي لعلاج أمراض الأسماك البحرية، ومفرخ أسماك.

يرافق وزير الزراعة خلال الزيارة المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، ومديري مديريتي الزراعة والطب البيطري بالمحافظة.