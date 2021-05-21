رئيس جامعة الأزهر يشيد بالمبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة

كتب - محمود مصطفى:

أشاد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة إعمار غزة، من خلال تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار مبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة؛ نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر، في بيان له، الجمعة، دعمه الكامل لتلك المبادرة، من خلال تسخير جميع إمكانات جامعة الأزهر (قطاع المستشفيات الجامعية - قطاع كليات الهندسة - قطاع كليات الصيدلة - قطاع التمريض - قطاع الإرشاد النفسي).

وأوضح رئيس الجامعة أن مبادرة الرئيس تعد ترجمة عملية تعكس المكانة التي تحتلها القضية الفلسطينية في قلوب جميع المصريين، وتأكيدًا لدعم مصر للقضية الفلسطينية العادلة والمشروعة، و للحق الفلسطيني في استعادة أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد أن تضامنا الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق ضد الاعتداء الغاشم عليه في هذه الظروف العصيبة هو واجب شرعي وإنساني.

ودعا رئيس جامعة الأزهر المولى -عز وجل- أن يمن على فلسطين وأهلها بنعمة الأمن والأمان والسكينة والاستقرار.