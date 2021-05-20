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وزيرة الثقافة تنعى الفنان الكبير سمير غانم: "أيقونة كوميدية فذة"

06:09 م الخميس 20 مايو 2021
وزيرة الثقافة تنعى الفنان الكبير سمير غانم: "أيقونة كوميدية فذة"

الدكتورة إيناس عبدالدايم

مصراوي:

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الفنان الكبير سمير غانم الذي غيّبه الموت عن عمر يناهز 84 عامًا إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقالت عبدالدايم، في بيان لها، إن الحياة الفنية في مصر والوطن العربي فقدت أحد العباقرة وأيقونة كوميدية فذة، رسم صفحات من البهجة في تاريخ الأداء التمثيلي.

وأشارت إلى أن أسلوبه المميز نجح في جذب قلوب الجمهور عبر سنوات طويلة، شهدت أعمالًا ستبقى راسخة في الوجدان بشخصياتها ومفرداتها، وتوجهت بالعزاء لأسرته واصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن سمير غانم مواليد عام 1937 تخرج في كلية الزراعة جامعة اﻹسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معًا ثلاثي أضواء المسرح الذي لمع من خلال مجموعة الاسكتشات الكوميدية الشهيرة، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة، بعد وفاة الضيف أحمد قدم مع جورج سيدهم عدة مسرحيات، وفي ثمانينيات القرن العشرين لمع نجمه في سماء فوازير رمضان التى قدمها لعدة أعوام، هذا إلى جانب عدد ضخم من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية البارزة.​

إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة سمير غانم وفاة سمير غانم فيروس كورونا

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