مصدر بـ"السكة الحديد" يعلق على أداء مواطنين الصلاة على مزلقان قطار

11:44 م الأحد 02 مايو 2021
مصدر بـ"السكة الحديد" يعلق على أداء مواطنين الصلاة على مزلقان قطار

السكة الحديد

كتب- أسامة علي:

علق مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد، على مقطع فيديو منتشر عبر موقع التواصل "فيسبوك"، يظهر أداء عدد من المواطنين الصلاة على أحد مزلقانات السكة الحديد، ما أدى إلى تعطيل حركة أحد القطارات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي يظهر خلاله مصلين يؤدون الصلاة على أحد مزلقانات السكة الحديد، ما أدى إلى قيام قائد القطار بإيقاف القطار، قبل الاصطدام بالمصابين وتفادي وقوع كارثة.

وقال المصدر لـ"مصراوي" إن هذا الفيديو قديم ويعود إلى أكثر من عامين، مؤكدًا أن الواقعة كانت في أحد خطوط السكة الحديد المفردة وليس المزدوجة.

وأشار إلى أن هذه الخطوط المفردة موجودة في عدة خطوط، منها خط القاهرة - منوف - طنطا، القاهرة - شبين القناطر- الزقازيق - المنصورة، الواسطى - الفيوم، مضيفًا: "يصعب تحديد اسم المحطة أو المزلقان كونها متشابهة".

واستبعد أن تكون الواقعة في خطوط الصعيد، نظرًا لأن خطوط السكة الحديد كلها مزدوجة، كما استبعد ان تكون الواقعة في الإسكندرية بخطوط باكوس أو القباري، لأنها خطوط مزدوجة، إضافة إلى أن الجرار "الخنافس" غير متواجد بخطوط السكة الحديد بباكوس أو القباري.

السكة الحديد الصلاة على مزلقان قطار فيسبوك

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