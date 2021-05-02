تزيد قدرة القطاع التنافسية.. "سياحة النواب" تشيد ببدء تطعيم العاملين في السياحة

كتب- نشأت علي:

ناشد النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، جميع العاملين بالقطاع السياحي بمختلف منشآته استكمال التسجيل بالموقع الذي خصصته وزارة الصحة للتسجيل وتلقي اللقاح الخاص بالتطعيم ضد فيروس كورونا، مشيدًا بقيام وزارة الصحة بالبدء في تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي.

وأكد إدريس، في بيان له اليوم الأحد، ضرورة التسجيل بالموقع لسرعة تلقي اللقاح وتسهيل تطعيم العمالة السياحية، مشيدًا بتطعيم العاملين بالقطاع السياحي الذي بدأ في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر من خلال التنسيق مع وزارتي الصحة والسياحة والآثار بتجهيز مقر في كل من شرم الشيخ والغردقة لتخصيصهما لتطعيم العاملين بالسياحة وتزويد المقرين بالتجهيزات المطلوبة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية بهما.

وطالب عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بإعطاء أولوية لتطعيم العاملين بالقطاع السياحي داخل محافظتَي الأقصر وأسوان باعتبارهما من أهم المناطق والمحافظات السياحية والأثرية، مؤكداً أن تطعيم العاملين بالقطاع السياحي في غاية الأهمية لحماية هؤلاء العاملين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم؛ نظرًا لتعاملهم المباشر مع السائحين القادمين من مختلف الدول حول العالم.

وأشار إدريس إلى أن التطعيم للعاملين بالقطاع السياحي يعد خطوة ضرورية ومهمة للغاية تزيد من القدرة التنافسية للسياحة المصرية وفرص ومعدلات التدفق السياحي، فتلقي اللقاح يعد من المزايا الإضافية لجذب السياحة الوافدة لكل المقاصد السياحية والأثرية بالبلاد؛ حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.