البابا تواضروس يعزي ضحايا "كورونا" ويشيد بجهود الأطقم الطبية

كتب- مينا غالي:

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنه يقدر العاملين في القطاع الطبي، واصفًا إياهم بأنهم خط المواجهة الأول أمام جائحة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في ختام عظته في قداس عيد القيامة المجيد الذي أقيم مساء أمس السبت في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأكد البابا تواضروس أنه يصلي لأجل انتهاء الجائحة ولأجل الأسر المتألمة التي فقدت أحباء لها، وكذلك مَن فقدوا من الأطقم الطبية بسبب "كورونا".

وقال البابا: نصلي في طلبة خاصة من أجل هذا الوباء والجائحة التي اجتاحت العالم بصورة مفزعة، واثقين أن يد الله الرحيم تستطيع أن ترحم العالم كله، نصلي من أجل الأسر المتألمة ومن أجل المصابين لكي يمن الله عليهم بالشفاء، نصلي من أجل الأحباء العاملين في القطاع الصحي، الأطباء والتمريض والفنيين وكل العاملين باعتبارهم الخط الأول في مواجهة هذه الجائحة، نصلي أن يعطيهم الله القوة والقدرة ونعزي أسر الذين رحلوا بعد أن أبلوا حسنًا في معالجة المرضى عمومًا وليس في الكورونا فقط.