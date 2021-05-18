القاهرة 35 ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غدٍ الأربعاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون لطيفا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، توقع الخبراء أن هناك نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات مُتقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 35 20

الإسكندرية 29 19

وادي النطرون 34 18

طنطا 33 19

شبين الكوم 34 19

دمنهور 31 18

بلطيم 29 18

مطروح 25 17

السلوم 31 18

سيوة 35 18

بورسعيد 26 21

دمياط 26 20

الزقازيق 34 19

المنصورة 33 19

الاسماعيلية 35 18

السويس 35 19

العريش 28 19

رفح 28 18

رأس سدر 35 22

نخل 33 16

نويبع 35 25

طابا 33 21

كاترين 33 18

الطور 33 22

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 37 25

مرسى علم 36 25

الفيوم 36 19

بنى سويف 36 19

المنيا 36 20

أسيوط 37 20

سوهاج 37 21

قنا 39 23

الأقصر 40 23

أسوان 40 24

ادفو 41 24

أبوسمبل 39 23

الوادى الجديد 39 23

شلاتين 36 26

ابو رماد 37 25

حلايب 32 27

رأس حدربة 31 26

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