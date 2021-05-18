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بدرجات الحرارة.. الأرصاد تعلن خريطة الظواهر الجوية حتى الأحد المقبل

10:00 ص الثلاثاء 18 مايو 2021
بدرجات الحرارة.. الأرصاد تعلن خريطة الظواهر الجوية حتى الأحد المقبل

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية، بداية من الثلاثاء 18 مايو وحتى الأحد 23 مايو.

وأضافت الهيئة تسجل درجات الحرارة على القاهرة 31 حتى 36 درجة، كما تتراوح درجات الحرارة على السواحل الشمالية بين 25 وحتى 28، والمناطق الجنوبية من 37 وحتى 41 درجة.

وجاءت الظواهر الجوية على النحو التالي:

الثلاثاء:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الأربعاء:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

الخميس:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الجمعة:

نشاط رياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء.

السبت:

نشاط رياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء.

الأحد:

نشاط رياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة الرياح

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