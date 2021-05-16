​​"حقوق إنسان البرلمان": إسرائيل ترتكب جرائم حرب بالأقصى وتنتهك أبسط الحقوق

11:48 م الأحد 16 مايو 2021
​​"حقوق إنسان البرلمان": إسرائيل ترتكب جرائم حرب بالأقصى وتنتهك أبسط الحقوق

النائب طارق رضوان

كتب- نشأت علي:

وصف النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الأعمال الإجرامية والانتهاكات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين والنساء والشيوخ بالمسجد الأقصى، وتنفيذ مخطط الاخلاء القسري للفلسطينيين من منازلهم، بما في ذلك حي الشيخ جراح بقلب القدس الشرقية، بأنه جرائم حرب وارهاب منظم وفيه انتهاكات صارخة لأبسط حقوق الإنسان في ممارسة شعائره الدينية التي كفلتها جميع الدساتير والقوانين الدولة.

وأعرب رضوان في بيان له، عن أسفه الشديد للصمت والتخاذل من المجتمع الدولي وأيضًا من منظمات ودكاكين حقوق الإنسان المشبوهة مشيرًا إلى أنها لم تتحرك لتدافع عن حقوق الإنسان الفلسطيني في ممارسة شعائره الدينية حتى خلال شهر رمضان المعظم وتركت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتمادى في أعمالها الإرهابية ضد الشباب والنساء والأطفال في محيط المسجد الأقصى حتى قبيل ساعات قليلة من حلول عيد الفطر المبارك.

النائب طارق رضوان لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل المسجد الأقصى القدس
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 244520

    عدد المصابين

  • 180577

    عدد المتعافين

  • 14269

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 163687843

    عدد المصابين

  • 142126727

    عدد المتعافين

  • 3392534

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:هل تصل القاهرة؟.. آخر تحركات عاصفة ترابية تضرب شمال الصعيد (صور)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا