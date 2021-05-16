الراتب وفقاً للخبرة والكفاءة.. القوى العاملة تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في توفير 335 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة أو الإعارة المتواجدين داخل المملكة باحدي الشركات الكبري في مجال الأغذية.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، يحدد يحدد الراتب وفقا للخبرة والكفاءة.

وأوضح الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، في تقريره للوزير، أن المهن المطلوب هي: 100 فرصة مبيعات ومعلبات وسلع استهلاكية و80 مبيعات لحوم، ومبيعات ألبان واجبان، و25 مبيعات محمصة، و80 مبيعات خباز ومبيعات مأكولات بحرية، و50 مبيعات فواكه وخضروات.

ودعا رجائي، الراغبين في التقدم للوظائف المتاحة ممن تنطبق عليهم الشروط إرسال السيرة الذاتية (C.V) على البريد الالكتروني Workforce @al-sadhan.com، موضحا بالعنوان البريدي وصفة الوظيفة المتقدم لها.

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