محافظة الجيزة: رفع 605 أطنان مخلفات.. ورصد مخالفي الإجراءات الاحترازية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال بيان صادر عن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه في إطار خطة المحافظة لتحسين الخدمات ورفع كفاءة منظومة النظافة ورصد المخالفات، تمكن مركز ومدينة البدرشين من رفع 105 أطنان مخلفات بنطاق قرى (سقارة، أبو صير، ميت رهينة، أبو رجوان، دهشور، المرازيق) وشوارع (الطريق السريع، الجمهورية، مكتب العمل، مدرسة النصر، المجلس المحلي، مدرسة البنات، عكاشة فرج).

وتابع البيان بـه تمت إزالة 3 حالات مخالفة بناء في المهد بقرية الشوبك الغربي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الملاك، وردم حالة حفر للتجهيز للبناء على مساحة 2 قيراط بقرية دهشور، وغلق 2 مقهى ومحل، ومصادرة عدد 30 حالة إشغال.

وأضاف البيان أن حي الوراق شن حملة مكبرة لمتابعة سريان الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين، والتي تمكنت من ضبط إحدى قاعات الأفراح التي تنظم حفلات زفاف بالمخالفة للإجراءات؛ حيث تم فض الحفل وإغلاق القاعة، بالإضافة إلى إغلاق أحد المقاهى لتقديمه الشيشة، ومصادرة 94 كرسيًّا و78 شاشة و11 عرق خشب و2 لوح مطلي وثلاجة وديب فريزر و2 سماعة صب و8 سقالات خشب، كما تمت إزالة سور مخالف على مساحة 200م2 بقرية طناش.

واستطرد البيان بأنه في نطاق حي شمال الجيزة تم غلق وتشميع 3 مقاهٍ؛ لمخالفاتها الإجراءات الاحترازية، ومصادرة 71 كرسيًّا و11 شيشة و3 سماعات وعدد من الترابيزات.

ونوه البيان بأنه من خلال حملة لأجهزة مركز ومدينة منشأة القناطر، تم تحرير 7 محاضر غلق وتشميع لمخالفة مواعيد الغلق، و3 محاضر عدم ارتداء الكمامة، و8 محاضر إشغال، وتمكنت فرق النظافة من رفع 100 طن قمامة بنطاق القرى وتوابعها.

وأسفرت جهود النظافة بنطاق مركز ومدينة أوسيم عن رفع ما يقرب من 400 طن مخلفات، والتي تم نقلها إلى المقالب العمومية بالمحافظة.