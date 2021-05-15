"الصحة" تحذر من مخاطر التدخين على الحوامل والأطفال

08:27 م السبت 15 مايو 2021
"الصحة" تحذر من مخاطر التدخين على الحوامل والأطفال

التدخين

كتب- أسامة علي:

كشفت وزارة الصحة والسكان مخاطر تعرض الحوامل والأطفال والرُضّع لدخان السجائر والشيش.ة

وقالت وزارة الصحة، في بيان لها، إن تعرض الحوامل لدخان التبغ يتسبب في انخفاض وزن المولود عند الولادة، ما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالمشكلات الطبية وصعوبة التعلم عند الطفل.

وأضافت الوزارة، أن استنشاق الأطفال والرضع لدخان التبغ الصادر من الآباء المدخنين، يزيد من مخاطر إصابتهم بمتلازمة موت الرضع المفاجئ، وانخفاض النمو البدني، والإصابة بسرطان الأطفال، كما يتسبب دخان التبغ في إصابة الأطفال بأمراض تنفسية مزمنة مثل الربو وعدوى الأذن وانخفاض وظائف الرئة.

وتابعت: "تدخين الآباء في المنزل يتسبب في إصابة الأطفال بالالتهاب الرئوي والتهاب القصبة الهوائية"، ونصحت الوزارة بضرورة الامتناع عن التدخين فورًا لحماية صحتك وصحة عائلتك.

ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن التواصل مع الفريق الطبي للمساعدة في الإقلاع عن التدخين من خلال الاتصال على الخط الساخن 16805.​

التدخين الأطفال الحوامل وزارة الصحة

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