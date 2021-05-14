"الإنجيلية" تدين العنف في الأراضي الفلسطينية.. وتؤكد: نقف بصلابة خلف موقف الدولة المصرية

10:10 م الجمعة 14 مايو 2021
"الإنجيلية" تدين العنف في الأراضي الفلسطينية.. وتؤكد: نقف بصلابة خلف موقف الدولة المصرية

القس إندريه زكي

كتب- مينا غالي:

أعربت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، عن إدانتها لكافة أشكال العنف على الأراضي الفلسطينية، من اعتداء على مدنيين أو تهجير قسري للمواطنين.

وقال زكي في بيان له: "نقف بصلابة خلف موقف الدولة المصرية الأصيل لحقوق الشعب الفلسطيني، والذي يستند إلى صوت العقل والحكمة في التعامل مع كافة الأطراف".

وتابع: "نصلي من أجل أن يُحل اللهُ السلامَ والطمأنينة والهدوء لكافة الأراضي الفلسطينية والعالم".​

القس أندريه زكي الأراضي الفلسطينية الطائفة الإنجيلية

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