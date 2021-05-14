إحباط تهريب شعر مستعار مع راكب قادم من دبي في مطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، محاولة تهريب عدد من "بواريك" الشعر الطبيعي ومستلزماتها، أخفاها راكب مصري داخل حقائبه فور وصوله من الإمارات، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وتحقيق مكاسب ماديه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، اشتبه عبدالله تامر رئيس القسم بالجمارك في أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بآشعة X-RAY بمعرفة إبراهيم كمال مأمور الجمرك تلاحظ وجود أجسام تكرارية معتمة أسفل الملابس بالحقائب، وبالعرض على أحمد عبدالحميد مدير الحركة، قرر تكليف أحمد عبدالتواب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، تبين وجود 100 باروكة من الشعر الطبيعي، و62 عبوة من المستلزمات الخاصة بها مخبأة أسفل الملابس بالحقائب.

وقرر رأفت وهيب مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي، الذي أحالة الراكب والمضبوطات للنيابة المختصة للتحقيقي، وويأتي تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية ، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.