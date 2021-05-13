الصحة توجه 6 إرشادات عاجلة لمرضى السكر خلال أيام العيد

10:58 م الخميس 13 مايو 2021
الصحة توجه 6 إرشادات عاجلة لمرضى السكر خلال أيام العيد

الدكتورة هالة زايد

كتب- يوسف عفيفي:​

نشرت وزارة الصحة والسكان إنفوجرافيك، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، به إرشادات صحية عاجلة لمرضى السكر في عيد الفطر.

وجاءت الإرشادات على النحو التالي:

- يجب سؤال الطبيب عن جرعات العلاج والنظام الغذائي المناسب بعد رمضان.

- عدم الإكثار من تناول الكحك وعدم إضافة السكر عليه لأنه يرفع السكر والدهون في الجسم.

- ممارسة الرياضة لحرق السعرات الحرارية وتجنب ارتفاع السكر في الدم.

- تناول أطعمة غنية بالألياف مثل الخضروات؛ لأنها تقلل معدل السكر في الدم.

- شرب الكثير من السوائل غير السكرية وتجنب المشروبات الغازية.

- الحرص على قياس السكر في العيد.

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هالة زايد وزارة الصحة مرضى السكر عيد الفطر
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