وزير الأوقاف: مكانة القدس راسخة في قلب ووجدان كل مسلم

09:03 م الأربعاء 12 مايو 2021
وزير الأوقاف: مكانة القدس راسخة في قلب ووجدان كل مسلم

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن مكانة القدس ومنزلتها راسخة رسوخ الجبال في قلب وعقل ووجدان كل مسلم.

وأوضح في بيان له، الأربعاء، أن الأقصى الشريف هو أولى القبلتين، وثالث الحرمين، وإليه كان مسرى نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم)، ومنه كان معراجه إلى الملأ الأعلى، وليس لمسلم على وجه البسيطة أن يفرط في أي من هذه المقدسات أو الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وللأمة بأسرها.

وأشاد وزير الأوقاف، ببيان الخارجية المصرية تجاه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأقصى والمقدسات الإسلامية واستهداف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريف.

وحذر وزير الأوقاف من جماعات أهل الشر التي لا تعرف سوى الكذب والتزوير والتلفيق، تلك الجماعات والمواقع العميلة المأجورة الخائنة لدينها وأمتها والتي نسبت إلى الوزير كذبا وافتراء ما لم يصدر عنه، مما يؤكد أن هذه الجماعات الضالة لا دين لها ولا خلق ولا أمانة، فهم لا يعرفون سوى الكذب وتحريف الكلم عن مواضعه، "وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ".

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف القدس الانتهاكات الإسرائيلية

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