مواعيد وأرقام قطع.. بدء تسليم أراضي الإسكان المتميز بالعاشر من رمضان

07:00 ص الأربعاء 12 مايو 2021
مواعيد وأرقام قطع.. بدء تسليم أراضي الإسكان المتميز بالعاشر من رمضان

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية،عن تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالعاشر من رمضان، وفقاً للجدول الزمنى لتسليم الأراضي وأرقام القطع، والتى جاءت على النحو التالي:

وتم تخصيص يوم 18-5-2021 لتسلم قطع الأراضى من 1 وحتى 38 بالمجاورة الـ2، ويوم 19-5-2021 لتسلم قطع الأراضى من 39 وحتى 73 بالمجاورة الـ2، ويوم 20-5-2021 لتسلم قطع الأراضى من 74 وحتى 83 بالمجاورة الـ2.

وتابعت الهيئة: "كما تم تخصيص يوم 23-5-2021 لتسلم قطع الأراضى من 1 وحتى 30 بالمجاورة الـ1، ويوم 24-5-2021 لتسلم قطع الأراضى من 31 وحتى 60 بالمجاورة الـ1، يوم 25-5-2021 لتسلم قطع الأراضى من 61 وحتى 90 بالمجاورة الـ1، يوم 26-5-2021 لتسلم قطع الأراضى من 91 وحتى 120 بالمجاورة الـ1، يوم 27-5-2021 لتسلم قطع الأراضى من 121 وحتى 150 بالمجاورة الـ1".

عاصم الجزار وزارة الإسكان العاشر من رمضان هيئة المجتمعات العمرانية

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