لحاجزي الإسكان الاجتماعي.. تعرف على أخر موعد لتقديم طلب تحويل من مدينة لأخرى

07:00 ص الأربعاء 12 مايو 2021
لحاجزي الإسكان الاجتماعي.. تعرف على أخر موعد لتقديم طلب تحويل من مدينة لأخرى

الإسكان الاجتماعي - ارشيفية

كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهى وزارة الإسكان من قبول طلبات التحويل للحاجزين ممن هم خارج أولوية (المدن/ المراكز) التي لا تتوافر بها وحدات سكنية حالياً، أو التي يوجد بها وحدات جار تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل، بعدد من الإعلانات، وذلك يوم 31 مايو الجارى.

وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن فتح باب التحويل، يأتي استجابة لطلبات المواطنين، ويُعد فرصة نهائية لتمكين أكبر عدد من الراغبين في التحويل لتقديم "طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية" عبر البوابة الإلكترونية لمركز خدمة المواطنين.

وأشارت إلى أن الحاجزون المتاح لهم الاستفادة من الخدمة الجديدة والتحويل هم حاجزي الإعلان الثامن "الكراسة الحمراء/ مراحل التشطيب والزرقاء/ تحت الإنشاء" والإعلان التاسع والإعلان الـ11 والإعلان الـ12 والـ13 والإسكان القومي من 2005 : 2009 - النقابات "محدودي الدخل".

وأضافت عبدالحميد: ويشترط لقبول التحويل، عدم قيام العميل باسترداد مقدم جدية الحجز أو سبق التخصيص له أو سبق تقدمه بطلب تحويل بالإعلان الأصلي المُتقدم عليه.

وتتم عمليات التحويل للمشروعات المتوافر بها فائض وحدات، وبالتالي ستكون عملية التسليم أسرع، والوحدات المتوفرة ستكون داخل نطاق المحافظة أو محافظة مجاورة للمحافظة المُتقدم عليها.

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الإسكان الاجتماعي وزارة الإسكان وحدات سكنية

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