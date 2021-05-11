"سنستعيده بكل السبل".. أول تعليق رسمي من الكنيسة على أحداث دير السلطان

10:39 م الثلاثاء 11 مايو 2021
"سنستعيده بكل السبل".. أول تعليق رسمي من الكنيسة على أحداث دير السلطان

الاجتماع

كتب مينا غالي:

عقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء اجتماعًا تشاوريًّا بالمقر البابوي بالقاهرة، لمناقشة الأحداث التي شهدها دير السلطان بالقدس، مؤخرًا.

حضر الاجتماع الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص والمهندس كامل ميشيل عضو مجلس الشيوخ.

جاء الاجتماع للتأكيد على ملكية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لهذا الدير ولديها كافة الوثائق والحجج التي تثبت هذه الملكية.

وأكدت الكنيسة رفضها كل الوسائل والطرق التي تسعى إلى تزييف الحقائق التاريخية لهذا الدير العريق، مشددة على أنها تتمسك بحقوقها كافةً، وأنها ستسلك كل السبل القانونية إلى أن تستعيد هذا الدير المغتصب.

وناشدت الكنيسة السلطات والمحاكم الإسرائيلية تنفيذ الأحكام القضائية السابق صدورها والتي تؤكد ملكية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لهذا الدير وضرورة تسليمه لها.

وقالت الكنيسة إنها تحرص طوال العقود الماضية على إتباع الحلول السلمية والطرق القانونية في التعامل مع هذه القضية، متمسكةً بكل آيات الحكمة والتعقل اللائقين بها، بما لا يخل بحقها في ملكيه الدير، وهو أمر لا ولن تسمح بالمساس به تحت أي ظروفٍ أو مبررات، فلن تجدي أساليب المراوغة، وفرض الأمر الواقع أمام حقها التاريخي في هذا الدير.

البابا تواضروس الثاني أحداث دير السلطان الكنيسة
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