بالأسماء.. تحويل 11.3 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

10:36 م الثلاثاء 11 مايو 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان- الأردن، بالمتابعة اللحظية مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، في تحويل القائمة 36 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 694 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيًا.

وقال وزير القوى العاملة في بيان اليوم، إن المستحقات بلغت 727 ألفاً و 629 دولاراً، أي ما يعادل 11 مليون و380 ألفاً و125 جنيها مصريا تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

من جانبه، ناشد الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وأكد الملحق العمالي بالأردن، أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة:

محمد سعفان القوى العاملة مستحقات العمالة المغادرة للأردن الأردن

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