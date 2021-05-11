القوات المسلحة تهنئ السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد الفطر
كتب - محمد سامي:
هنأت القيادة العامة للقوات المسلحة؛ الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
ونشر المتحدث العسكرى على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي ؛ أن القيادة العامة للقوات المسلحة تهنىء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ورجال القوات المسلحة ، والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على مصر وشعبها بالخير واليمن البركات .
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