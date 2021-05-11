القوات المسلحة تهنئ السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد الفطر

كتب - محمد سامي:

هنأت القيادة العامة للقوات المسلحة؛ الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ونشر المتحدث العسكرى على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي ؛ أن القيادة العامة للقوات المسلحة تهنىء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ورجال القوات المسلحة ، والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على مصر وشعبها بالخير واليمن البركات .