القوات المسلحة تهنئ السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد الفطر

08:19 م الثلاثاء 11 مايو 2021
القوات المسلحة تهنئ السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد الفطر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب - محمد سامي:

هنأت القيادة العامة للقوات المسلحة؛ الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ونشر المتحدث العسكرى على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي ؛ أن القيادة العامة للقوات المسلحة تهنىء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ورجال القوات المسلحة ، والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على مصر وشعبها بالخير واليمن البركات .

الرئيس عبدالفتاح السيسي القوات المسلحة عيد الفطر

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