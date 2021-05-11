"تسعير أراضي الأوقاف للنفع العام" يثير جدلًا داخل "خطة النواب"

كتب- نشأت علي:

طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، بطرح الإشكالية بين وزارة الأوقاف وهيئة الأبنية التعليمية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة موازنة الهيئة العامة للأبنية التعليمية ووزارة الأوقاف.

وأكد ممثل هيئة الأبنية التعليمية أن هناك أزمة قائمة مع وزارة الأوقاف في تسعير الأراضي، قائلًا: "عايزين يحاسبونا على سعر الأراضي داخل الأحوزة العمرانية زي اللي خارج الأحوزة العمرانية، و‏تصل إلى ١٠ أضعاف السعر الحقيقي".

وأكد ممثل هيئة الأبنية التعليمية، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة موازنة الهيئة العامة للأبنية التعليمية ووزارة الأوقاف، أنه يوجد أماكن بها كثافة سكانية ونطالب بخصم فعلي؛ نظرًا لأنها مشروعات للنفع العام بجانب وجود ٢٦ مدرسة على أراضي أوقاف نريد إعادة بنائها.

ونوه ممثل وزارة الأوقاف بأن جميع أراضي هيئة الأوقاف يتم تسعيرها من خلال الخدمات الحكومية والشهر العقاري وهيئة المساحة، فهي التي تقيم وليس "الأوقاف"، وتعطي خصمًا على النفع العام؛ ولكن التسعير ليس لنا دخل فيه.

وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بخصوص أزمة تسعير أراضي الأوقاف في ما يخص هيئة الأبنية التعليمية، بعمل محضر اجتماع عاجل بين رئيس هيئة الأوقاف، ورئيس هيئة الأبنية التعليمية، في اجتماع لإنهاء وعرض إشكاليات الهيئتين.