مولد هلال شوال التاسعة مساء.. البحوث الفلكية يصدر بيانا بشأن موعد عيد الفطر

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، مولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من رمضان 1442 هـ الموافق 11/5/2021م (يوم الرؤية).

وأضاف المعهد في بيان اليوم، أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ماعد داكار بالسنغال، نواكشوط بموريتانيا، ومراكش وفاس بالمغرب.

ويغرب القمر قبل غروب الشمس في يوم الرؤية في كل من مكة المكرمة والقاهرة بـ 12 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (11– 14 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين (3– 17 دقيقة).

• وبذلك يكون يوم الأربعـاء 12/5/2021م هو المتمم لشهر رمضان 1442هـ، وتكون غرة شهر شوال 1442هـ فلكياً يوم الخميس 13/5/2021م (عيد الفطر المبارك).