السيسي: دراما رمضان فكرتنا بأيام صعبة.. وأقدم التحية لأسر الشهداء والمصابين

12:06 م الثلاثاء 11 مايو 2021
السيسي: دراما رمضان فكرتنا بأيام صعبة.. وأقدم التحية لأسر الشهداء والمصابين

الرئيس السيسي في هيئة قناة السويس

كتب- مصراوي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن دراما شهر رمضان تناولت بطولات الشهداء والمصابين من الجيش والشرطة وكل القطاعات التي تصدت للإرهاب.

وأضاف على هامش افتتاح مشروعات بهيئة قناة السويس: ما نشاهده اليوم يؤكد عطاء الشعب المصري، والدراما كانت بتتناول قضايا مرت علينا، ومش هيفوتني أقدم التحية لأسر الشهداء والمصابين، ويمكن اللي عملوه مكنش واصل أوي للناس، اللي تلقى النار والرصاص هم أبناء مصر من الجيش والشرطة، تلقوه نيابة عن المصريين، مش هننسى الفترة دي.

وأوضح: أتصور إن الدراما قدمت وهتقدم أكتر، فكرتنا بأيام صعبة مرت علينا بفضل الله وبفضل تضحيات المصريين، كل أسرة قدمت شهيد، في أي قطاع زي الجيش والشرطة والقضاء والمساجد والكنائس، هذا ثمن سددناه لمكافحة الإرهاب".

وتابع: "لما قولنا في 24 يوليو 2013 وقلنا فيه إرهاب محتمل، يمكن مصريين قالوا هيحصل حاجة؟ لأ الدولة ليها رؤية، بتبقى شايفة المستقبل، كنا شايفين تحدي هيقابلنا، وكان كتير أثناء الأزمة بنتهز وتتلخبط، وكنت بشوف الناس وأقول ما ده طبيعي، والحمد لله بفضل الله الأمور تتحسن، وهيجي يوم ونقول الأمر تم تجاوزه".

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