توجيهات عاجلة من محافظ القاهرة لاستقبال عيد الفطر



كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رفع درجة الاستعداد بغرف عمليات الديوان العام والأحياء والتنسيق مع شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك مع المتابعة المستمرة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالالتزام الشديد فىغ تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال إجازة عيد الفطر المبارك والتصدي بحزم لمخالفات عدم ارتداء الكمامات الواقية والاستمرار في الحملات اليومية المكثفة على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق في تمام التاسعة تنفيذا للقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

كما شدد على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات متابعة غلق جميع الحدائق العامة والمنتزهات ومنع إقامة أي تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية.

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن جميع المخابز ستعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد كما تم تشديد إجراءات الرقابة عليها لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات.

وطالب محافظ القاهرة الأجهزة التنفيذية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسعار ومنع الاستغلال واحتكار السلع.

وشدد محافظ القاهرة على مديريات الطب البيطري والصحة والتموين ومباحث التموين لعمل حملات مشتركة للمرور على كافة منافذ البيع والمحلات التي تقوم ببيع وتوزيع الأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

كما شدد اللواء خالد عبدالعال على هيئة النقل العام بزيادة عدد الأتوبيسات وتقليل زمن التقاطر بينها خلال الفترة السابقة لعيد الفطر المبارك والتي تشهد كثافات كبيرة من المواطنين لمنع التكدس والزحام مع التأكيد على ارتداء السائقين والعاملين للكمامات حرصًا على الصحة العامة.