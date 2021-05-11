الرئيس السيسي يصل إلى مقر هيئة قناة السويس
كتب- مصراوي:
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، إلى مقر هيئة قناة السويس بالأسماعيلية.
ومن المقرر أن يفتتح رئيس الجمهورية، محطة إرشاد ضمن 16 محطة على طول المجرى الملاحي لقناة السويس بالمدن الثلاثة الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، ضمن منظومة التحول الرقمي.
كما يفتتح الرئيس، المجموعة الأولى لمحطة مياه شرب بورسعيد، ومساكن المعاشات بهيئة قناة السويس ببورفؤاد و ببورتوفيق بالفيديو كونفرنس.
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