فرص للأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء بالدرجات

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يكون حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الهيئة أنه الظواهر الجوية المتحكمة في طقس الثلاثاء هي نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وفرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد بنسبة 40%.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 33- 15، والسواحل الشمالية 28- 18، وشمال الصعيد 35- 21، وجنوب سيناء 43- 26.

