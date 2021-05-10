أسامة الأزهري: لا سبيل لحماية الأقصى إلا بتوافد المسلمين من دول العالم لزيارته وعمارته

كتب- محمود مصطفى:

أدان الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، اقتحامات قوات الاحتلال الاسرائيلي للمسجد الأقصى وإخراج المصلين من باحاته.

وقال الأزهري في بيان له، إنه لا سبيل إلى حماية المسجد الأقصى إلا أن يكون تحت الحماية الشعبية من المسلمين جميعًا، بالتوافد المستمر الكثيف من جموع المسلمين في مختلف أنحاء العالم إلى المسجد الأقصى لزيارته وعمارته وحمايته.

ودعا الدكتور أسامة الأزهري، كافة المنظمات الدولية لإيقاف ما يتم ممن ممارسات بحق المصلين وما يحدث ضد الأقصى من انتهاكات مستمرة، ووقف كافة الاعتداءات على المصلين والمقدسين داخل باحات الأقصى الشريف في هذه الأيام المباركة.