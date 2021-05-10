إنهاء خدمة وتحرير محضر.. ما عقوبة إقامة صلاة العيد خارج المساجد المعتمدة من الأوقاف؟

كتب- محمود مصطفى:

أنهت وزارة الأوقاف، الاستعداد لعيد الفطر المبارك، بعد اعتماد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الساحات المخصصة للصلاة بجميع المديريات.

وكشف مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، أن الوزارة أصدرت تعليماتها لجميع المديريات بعدم إقامة صلاة العيد خارج الساحات المخصصة، والتي تم اعتمادها من الدكتور محمد مختار جمعة.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن وزارة الأوقاف نبّهت على المديريات بتحرير محاضر لأي شخص أو جمعية تقوم بتجهيز ساحة لأداء صلاة العيد، بخلاف التي تم اعتمادها وتخصيص أئمة لإمامة المصلين.

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم تنظيم دوريات متنقلة من مفتي الوزارة بجميع المديريات لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل المساجد التي تؤدى فيها صلاة عيد الفطر، وتحرير محاضر حال وجود ساحات غير المعتمدة من الوزارة.

ونوه المصدر إلى أنه سيتم إنهاء خدمة أي عامل أو إمام بالوزارة يساعد على إقامة صلاة العيد في غير من المساجد التي اعتمدتها الوزارة، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات بكل مديرية لمتابعة الصلاة أولا بأول، على أن يتم ربطها بغرفة عمليات الديوان العام.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أعلن ضوابط صلاة عيد الفطر، بعد قرار لجنة أزمة كورونا بقصرها على المساجد الكبرى فقط.

وأوضح أن الضوابط تتمثل فيما يلي:

1. صلاة العيد فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط.

2. عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة.

3. ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد.

4. اصطحاب المصلى الشخصي.

5. مراعاة علامات التباعد الاجتماعي.

6. عدم فتح دورات المياه.

7. فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق.

8 . لا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق.

9. لا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كالجمعة.

10 . لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد.

11 . عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.

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