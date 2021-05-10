بأحدث أجهزة التحليل الكروماتوجرافي.. "المركزي لتحليل المبيدات" يواصل تطوير أقسامه -صور

كتب- أحمد مسعد:

قال المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، في بيان له اليوم الإثنين، إنه تمت إضافة أحدث جهازَين للتحليل الكروماتوجرافي، بقسم السموم الفطرية ومضافات الأغذية؛ بهدف زيادة القدرة الاستيعابية وتطوير وإضافة تحاليل جديدة بالقسم، لتلبية احتياجات هيئة سلامة الغذاء والحجر الزراعي والأسواق الخارجية.

وأضافت الدكتورة هند محمود، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، إن ذلك يأتي استمرارًا لاستكمال خطط تطوير وتحسين الخدمات المختلفة التي يقدمها المعمل لعملائه، تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأشارت عبد اللاه إلى أهمية تطوير قسم السموم الفطرية ومضافات الأغذية، نظرًا لمتطلبات الجهات الرقابية والأسواق الخارجية والتي تزايدت خلال الآونة الأخيرة.

ولفتت مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات إلى أنه من أهم التحاليل المستهدف إجراؤها باستخدام الأجهزة الجديدة هو طريقة تحليل الهيستامين في منتجات الأسماك والأسماك المعلبة، وطريقة تحليل مجموعة فيتامين (ب) في أغذية الأطفال، وطريقة تحليل برومات البوتاسيوم في الدقيق والمخبوزات، وطريقة تحليل الأكريلاميد في الأغذية، وطريقة تحليل فيتامينات أ ود وهـ وك في العديد من المنتجات، فضلًا عن عدد من التحاليلم، ومجموعة كبيرة من مضافات الأغذية.

وتابعت مدير المعمل بأن إدارة المعمل تسعى جاهدة لتنفيذ خطة وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية من خلال الاستمرار في استكمال خطط التطوير الشاملة في المعمل؛ لخدمة القطاع الزراعي وقطاع الغذاء في مصر.