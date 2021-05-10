وزير قطاع الأعمال: الشركة الوطنية للملاحة تحقق مكاسب من سنوات من الخسارة

كتب- محمد سامي:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال الاجتماع، عرض وزير قطاع الأعمال الجهود التي تمت على مدار الفترة الماضية لتطوير وإعادة هيكلة شركة النصر للاستيراد والتصدير، حتى يتسنى لها القيام بدورها المأمول في التسويق للصادرات المصرية، مستخدمة أحدث الوسائل الإلكترونية في عمليات الترويج، لا سيما مع إعادة توزيع مكاتب وفروع هذه الشركة في عدد من الدول لتستهدف الأسواق محل الاهتمام.

وفيما يخص تطوير خدمات النقل البحري، أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن جهود تطوير الشركة الوطنية للملاحة أثمرت عن تحقيق الشركة مكاسب خلال العامين الماضيين، بعد أن كانت تحقق خسائر لعشر سنوات متواصلة، وجار تدشين خط ملاحي منتظم مع شرق أفريقيا، بالإضافة إلى خط آخر مقترح إلى شمال غرب أوروبا، مروراً ببعض موانئ شمال أفريقيا.

وتطرق الاجتماع إلى آخر تطورات تنفيذ مشروع السيارات الكهربائية مع الشركة الصينية، بما في ذلك ما تم الاتفاق عليه من إنشاء شركة تتولى الإدارة والإشراف على معايير الجودة، وكذا السياسات التسويقية وخدمة ما بعد البيع.

كما أشار الوزير إلى الجهود الجارية لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية، من أجل تشجيع اقتناء هذا النوع من السيارات.