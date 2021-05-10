البابا تواضروس يهنئ رئيسي مجلسي النواب والشيوخ بعيد الفطر المبارك

01:25 م الإثنين 10 مايو 2021
البابا تواضروس يهنئ رئيسي مجلسي النواب والشيوخ بعيد الفطر المبارك

البابا تواضروس

كتب- مينا غالي:

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، رئيسي مجلسي النواب والشيوخ بعيد الفطر المبارك.

وقال البابا في تهنئته لرئيس مجلس النواب: السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.. يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يمنحكم موفور الصحة ويوفق جهودكم المخلصة في النهوض بمصرنا الغالية لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل.

كما قال البابا في تهنئته لرئيس مجلس الشيوخ: السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ.. يسعدني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ سيادتكم وجميع أعضاء مجلس الشيوخ الموقرين، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأرجو لكم من الله توفيقًا في أداء مهمتكم الوطنية، بما يحقق لمصر والمصريين، مزيدًا من الإنجازات، تقودها في طريق التقدم والنماء والاستقرار.

البابا تواضروس عيد الفطر حنفي جبالي عبد الوهاب عبد الرازق

الخبر التالى:

وزير الإنتاج الحربي يتابع الخطط الاستثمارية والبحثية لعدد من الشركات
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 237410

    عدد المصابين

  • 176763

    عدد المتعافين

  • 13904

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 158943985

    عدد المصابين

  • 136434512

    عدد المتعافين

  • 3305950

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:غلق كلي وجزئي لشارع الهرم أثناء تنفيذ الخط الرابع للمترو

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا