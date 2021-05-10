تعديل مواعيد عروض الصوت والضوء خلال أيام العيد لمواجهة كورونا

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، تعديل مواعيد عروض الصوت والضوء في مناطقها الخمسة (الأهرامات - أبو سمبل - الكرنك - فيله - إدفو) مع الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الاحترازية خلال التواجد في ساحة العروض.

وبحسب بيان الشركة اليوم، جاء ذلك في إطار قرارات مجلس الوزراء للتعامل مع الموجه الثالثة من فيروس كورونا المستجد، وحرصا على مرور هذه المرحلة الإستثنائية.

وقال محمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذي للشركة، إن عروض الصوت والضوء ستكون في مناطق الأهرامات والكرنك وفيلة وأبوسمبل الساعة الثامنة مساء ومنطقة إدفو الساعة السابعة والنصف مساء وذلك حتى نهاية شهر رمضان الكريم.

وأضاف عبد العزيز، أنه خلال أيام عيد الفطر المبارك وحتى 21 مايو الجاري تبدأ العروض في مناطق الأهرامات والكرنك وفيلة وأبوسمبل الساعة السابعة مساء ومنطقة إدفو الساعة السابعة والنصف مساء على أن يتم الغلق قبل الساعة التاسعة مساء.​