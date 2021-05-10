​للمالك والمستأجر.. اتبع هذه الخطوات عند فقدان أو تلف كارت الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر في مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن هناك عدد من الخطوات الواجب اتباعها عند فقدان أو تلف كارت شحن الكهرباء، الخاص بالعداد مسبق الدفع أو الكودي.

ويستعرض "مصراوي" الخطوات التي يجب على المواطن أو المشترك اتباعها حال فقدان أو تلف الكارت الخاص كالآتي:

بالنسبة لمالك الوحدة:

1- التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

2- صورة من العداد موضح بها رقم العداد.

3- صورة من بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع عليها.

وبالنسبة للمستأجر:

1- تحرير محضر فقد لكارت الشحن في قسم الشرطة التابع له، بالإضافة إلى صورة من التوكيل والأصل للإطلاع.

2- تقديم عقد الإيجار موثق عن مدة الإيجار.

3- بعد استكمال تلك الإجراءات ودفع قيمة الكارت الجديد طبقًا للرسوم المقررة بالشركة يتم استخراج كارت جديد وتفعيله في اليوم نفسه.

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