2200 وجبة يوميًا.. النقل تطلق حملة "هنفطر في المحطة" بالمترو والسكة الحديد

07:45 م السبت 01 مايو 2021
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كتب- أسامة علي:

أطلقت وزارة التقل، حملة "هنفطر في المحطة" بعدد من محطات مترو الأنفاق والسكة الحديد بالتنسيق مع بنك الطعام المصري وجمعية رسالة للأعمال الخيرية، خلال أيام شهر رمضان المبارك.

وتتضمن الحملة توزيع الوجبات يوميًا، بإشراف العميد حسام السيسس رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بوزارة النقل وبالتنسيق مع من المهندس مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكك الحديدية والمهندس علي الفضالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدعم الفني والمهندس خالد صبرة العضو المنتدب للتشغيل والصيانة.

ووزع أحمد بكير، متحدث مترو الأنفاق، بالتنسيق مع فريق عمل بنك الطعام المصري وفريق عمل جمعية رسالة للأعمال الخيرية ألف وجبة خفيفة يوميًا على جميع ركاب مترو الأنفاق بالمحطات وداخل القطارات أثناء تواجدهم وقت أذان المغرب حيث إن التوزيع يتم داخل المحطات التبادلية للخطوط الثلاثة للمترو والأكثر كثافة (الشهداء - أنور السادات - العتبة).

كما قامت إدارة العلاقات العامة بالسكة الحديد بالتنسيق الكامل مع فريق عمل بنك الطعام المصري، وفريق عمل جمعية رسالة للأعمال الخيرية، بتوزيع ألف ومائتين وجبة خفيفة يوميًا للإفطار داخل عدد من محطات السكك الحديدية (محطة مصر برمسيس - محطة الجيزة - محطة أسيوط) على جميع الركاب داخل المحطات والقطارات أثناء تواجدهم وقت أذان المغرب.

يذكر أن هذه الحملة تستهدف توزيع 40 ألف وجبه إفطار خفيفة داخل محطات المترو والسكه الحديد حتى الانتهاء من شهر رمضان المبارك.

هنفطر في المحطة مترو الأنفاق السكة الحديد وزارة النقل توزيع وجبات

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