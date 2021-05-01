القوى العاملة: بدء أول برنامج تدريبي لريادة الأعمال لذوي الهمم والعزيمة بدمياط

03:40 م السبت 01 مايو 2021
القوى العاملة: بدء أول برنامج تدريبي لريادة الأعمال لذوي الهمم والعزيمة بدمياط

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مبادرة "مصر بكم أجمل" تهدف إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة، فضلًا عن إيجاد مشروعات صغيرة لهم.

وبحسب بيان اليوم، قالت عطيات سيد أبوزيد مسؤول ملف مبادرة "مصر بكم أجمل"، إنه تم تنفيذ برنامج التدريب على التفصيل والخياطة بمحافظة دمياط، ويعد أول برنامج للراغبين في ريادة الأعمال وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في التفصيل والخياطة، ويستمر شهرين ويتدرب به 15 متدربا من الجنسين بمختلف الإعاقات، وذلك بمركز تدريب دمياط الجديدة بمحافظة دمياط.

وأضافت عطيات: الوزير استجاب لمطالب وأفكار أبنائنا والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وما سيقدم خلال الفترة القادمة لهذه الفئة ومساعدتهم على تنفيذ أحلامهم في ريادة الأعمال وتقديم كافة التسهيلات المالية والإدارية لتنفيذ هذه المشروعات وتقديم التسهيلات اللازمة ودمجهم في سوق العمل.

ووجه الوزير الشكر لأبنائه من ذوي القدرات الذين توجهوا للدورة على حرصهم على إثبات ذاتهم وتحدي كل العوائق التي تحول دون تقدمهم ومشاركتهم في خطة التنمية المستدامة لوطنهم.​

محمد سعفان وزارة القوى العاملة دمياط

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