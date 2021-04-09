أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

الزراعة: مذكرة تفاهم مع جنوب السودان لإنشاء مزرعة مصرية للإنتاج النباتي والحيواني في جوبا

06:05 م الجمعة 09 أبريل 2021
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة

كتب- أحمد مسعد:

وقّع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ونظرائه وزيرة الزراعة والأمن الغذائي ووزير الثروة الحيوانية في جنوب السودان، اليوم الجمعة، مذكرة التفاهم لإنشاء مزرعة متكاملة في مجال الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي.

وقالت وزارة الزراعة، إنه تم اعتماد اجتماعات اللجنة الزراعية المشتركة بين الجانبين، وكان من نتائجها الاتفاق على تقديم الدعم الفني في مجال الحجر الزراعي والبيطري والسمكي وبناء القدرات للعاملين في جنوب السودان، وتقديم منح تدريبية ضمن برنامج تدريبي مكثف على فترات زمنية تصل لنحو 3 سنوات للتدريب على الاستزراع السمكي، وإنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية والتنمية الريفية والميكنة الزراعية والإرشاد الزراعي وتقديم المساعدة الفنية وإنشاء نظام محكم للحجر الزراعي والحجر البيطري فضلًا عن التعاون في مجال تحسين السلالات والأصناف النباتية ذات الجودة العالية والبحث العلمي الزراعي.

السيد القصير جنوب السودان جوبا الثروة الحيوانية وزارة الزراعة

الخبر التالى:

"المهندسين" تحتفي باختيار مهندسة مصرية ضمن أفضل أربع مهندسات في العالم لـ2020
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 207293

    عدد المصابين

  • 157450

    عدد المتعافين

  • 12290

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا