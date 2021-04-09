الزراعة: مذكرة تفاهم مع جنوب السودان لإنشاء مزرعة مصرية للإنتاج النباتي والحيواني في جوبا

كتب- أحمد مسعد:

وقّع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ونظرائه وزيرة الزراعة والأمن الغذائي ووزير الثروة الحيوانية في جنوب السودان، اليوم الجمعة، مذكرة التفاهم لإنشاء مزرعة متكاملة في مجال الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي.

وقالت وزارة الزراعة، إنه تم اعتماد اجتماعات اللجنة الزراعية المشتركة بين الجانبين، وكان من نتائجها الاتفاق على تقديم الدعم الفني في مجال الحجر الزراعي والبيطري والسمكي وبناء القدرات للعاملين في جنوب السودان، وتقديم منح تدريبية ضمن برنامج تدريبي مكثف على فترات زمنية تصل لنحو 3 سنوات للتدريب على الاستزراع السمكي، وإنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية والتنمية الريفية والميكنة الزراعية والإرشاد الزراعي وتقديم المساعدة الفنية وإنشاء نظام محكم للحجر الزراعي والحجر البيطري فضلًا عن التعاون في مجال تحسين السلالات والأصناف النباتية ذات الجودة العالية والبحث العلمي الزراعي.