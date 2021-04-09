قمة مصرية تونسية غدا.. السيسي يستقبل الرئيس قيس سعيد بمطار القاهرة



كتب - محمود مصطفى:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، بمطار القاهرة، نظيره التونسي قيس سعيد، الذي يحل ضيفاً على مصر في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه سيتم عقد لقاء قمة مصرية تونسية، غداً، بقصر الاتحادية، ومن المقرر أن تتناول التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك فى كافة المجالات، خاصة على المستوى الأمني والاقتصادي والاستثماري.