قمة مصرية تونسية غدا.. السيسي يستقبل الرئيس قيس سعيد بمطار القاهرة
كتب - محمود مصطفى:
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، بمطار القاهرة، نظيره التونسي قيس سعيد، الذي يحل ضيفاً على مصر في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه سيتم عقد لقاء قمة مصرية تونسية، غداً، بقصر الاتحادية، ومن المقرر أن تتناول التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك فى كافة المجالات، خاصة على المستوى الأمني والاقتصادي والاستثماري.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
207293
عدد المصابين
-
157450
عدد المتعافين
-
12290
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
130105987
عدد المصابين
-
104839172
عدد المتعافين
-
2838444
عدد الوفيات
إعلان