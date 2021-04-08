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وزيرة الصحة: إجراءات كورونا الاحترازية أقوى من أي لقاح

04:42 م الخميس 08 أبريل 2021
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كتب - أحمد جمعة:

تصوير- أحمد جمعة:

شددت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الفترة المقبلة.

وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس بديوان عام الوزارة، أن الإجراءات الاحترازية رغم بساطتها أقوى من أي لقاح في العالم.

وشددت زايد، على أهمية غسل اليدين وتطهير الأماكن، والحفاظ على ارتداء الكمامات بشكل صحيح، والتباعد الاجتماعي، وعدم الوجود داخل الأماكن المغلقة، والامتناع عن السلام بالأيدي. ​​

هالة زايد وزيرة الصحة فيروس كورونا اجراءات كورونا الاحترازية

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