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أتربة عالقة والقاهرة 35.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

11:37 م الثلاثاء 06 أبريل 2021
أتربة عالقة والقاهرة 35.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

عاصفة ترابية

القاهرة- أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحرى وشمال وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، لطيف على السواحل الغربية.

بينما يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، لطيف على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، مع أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحري، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية: جنوبية غربية.

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوية غربية: شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 35 17

الاسكندرية 23 15

وادى النطرون 27 16

طنطا 34 16

شبين الكوم 35 17

دمنهور 30 15

بلطيم 24 16

مطروح 21 14

السلوم 22 14

سيوة 29 15

بورسعيد 26 16

دمياط 25 16

الزقازيق 35 17

المنصورة 34 17

الإسماعيلية 35 17

السويس 35 17

العريش 30 16

رفح 29 15

رأس سدر 30 17

نخل 32 14

نويبع 32 22

طابا 31 21

كاترين 28 14

الطور 29 21

شرم الشيخ 32 21

الغردقة 31 23

مرسى علم 31 20

الفيوم 35 18

بنى سويف 35 19

المنيا 35 20

أسيوط 35 20

سوهاج 35 21

قنا 36 22

الأقصر 36 22

أسوان 38 23

إدفو 38 23

أبوسمبل 37 22

الوادى الجديد 35 21

شلاتين 31 20

أبو رماد 30 19

حلايب 31 19

رأس حدربة 29 18

الأرصاد طقس الأربعاء الطقس درجات الحرارة

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